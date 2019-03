Onderzoek naar misbruik van 4-jarige op school in Vorst afgesloten

Brussel - Het onderzoek naar zedenfeiten die zouden gepleegd zijn op een kind van de Sept Bonniers-school uit Vorst, is afgesloten. De Brusselse raadkamer heeft in december beslist tot een buitenvervolgingstelling. Dat meldt ‘La Capitale’ en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Een 4-jarig kind had in november 2016 aan zijn ouders verteld over feiten die zich zouden afgespeeld hebben terwijl het kind op bosklassen was met de school, en die wezen in de richting van seksueel misbruik. In het ziekenhuis werd dat vermoeden bevestigd. Het Brusselse parket opende daarop een gerechtelijk onderzoek naar de feiten, maar dat onderzoek leverde geen of onvoldoende aanwijzingen op.

“De raadkamer besloot tot een buitenvervolgingstelling omdat de beweerde feiten niet konden geobjectiveerd worden en omdat er geen verdachte kon geïdentificeerd worden”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman.