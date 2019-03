Bende stond klaar met explosieven en politie-uniformen: “Bejaarde bankovervallers” riskeren tot 6 jaar cel

Brussel - Het Brusselse parket heeft donderdag celstraffen van 5 en 6 jaar gevorderd tegen vier oudere mannen die in augustus 2018 opgepakt werden toen ze op het punt stonden een bankoverval te plegen in Elsene.

De vier mannen tussen 52 en 64 jaar oud zijn allesbehalve onbekenden voor het gerecht. Drie van hen, Djurica Djordjevic (64), Koenraad Spitaels (61) et David Marloye (52) hebben elk al verschillende veroordelingen opgelopen voor gewapende en gewelddadige overvallen.

Beruchte figuren

Djurica Djordjevic werd decennialang beschouwd als een van de beruchtste overvallers van ons land en zou onder meer het brein geweest zijn achter een overval op het postsorteercentrum van Charleroi X, in 1989, ook al werd hij daar nooit voor veroordeeld.

Koenraad Spitaels maakte deel van de bende rond Marcel Habran, de peetvader van het Luikse criminele milieu. Samen met verschillende andere daders pleegde hij in 2000 een overval op een geldtransport op de luchthaven van Findel in Luxemburg, waarbij het kwam tot een achtervolging en een schietpartij.

Ook David Marloye heeft een lang parcours van gewapende overvallen terwijl de vierde man, Abderafid B.O. (54) minder gekend is.

Geklist vlak voor hold-up

In de zomer van 2018 kwam het de politie ter ore dat het viertal een nieuwe overval plande. De vier namen daarbij alle mogelijke maatregelen om onder de radar te blijven, maar op 10 augustus 2018 konden ze toch ingerekend worden, net voor ze zouden toeslaan.

Spitaels en Djordjevic waren in het bezit van twee gestolen voertuigen, een vuurwapen, een granaat, een ontsteker voor springstoffen, munitie, kogelwerende vesten, politieuniformen en spanstrips. Abderafid B.O. werd gearresteerd in een hoogspanningscabine op de parking van de bank zelf terwijl hij bezig was met voorbereidingen uit te voeren om de elektriciteit in de onmiddellijke omgeving uit te zetten, terwijl David Marloye aan de overzijde van de bank op uitkijk stond.

Het proces gaat verder op 20 maart.