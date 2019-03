Europa blijft achter zwarte lijst met risicolanden voor terrorismefinanciering staan

Brussel - De Europese Commissie blijft achter haar zwarte lijst met 23 risicolanden voor terrorismefinanciering en witwaspraktijken staan, ook nu de lidstaten ze hebben afgewezen. “Ik geeft niet op en ik zal me richten tot alle lidstaten en hen herinneren aan de grote uitspraken die gedaan zijn na de terroristische aanslagen”, zegt bevoegd Eurocommissaris Vera Jourova.

De Europese Commissie stelde vorige maand een lijst voor met daarop 23 landen, waar er volgens haar niet genoeg ondernomen wordt tegen de financiering van terrorisme of het witwassen van misdaadgeld. Landen op die lijst zouden geen sanctie krijgen, maar Europese banken moesten wel extra controleren op transacties waar klanten of banken uit die landen bij betrokken zijn.

Saoedi-Arabië en de VS

Maar de lidstaten hebben zich unaniem tegen die lijst gekeerd. Officieel omdat ze “niet transparant of geloofwaardig is opgesteld”, al doet het gerucht de ronde dat de staats-en regeringsleiders Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, die ook (in het geval van de VS deels) op de lijst prijken, niet voor het hoofd willen stoten. De lidstaten geven de Commissie de opdracht haar huiswerk opnieuw te maken.

Maar Eurocommissaris Jourova wil van geen wijken weten. “Ik geef niet op, ik zal mij richten tot alle lidstaten en hen herinneren aan de grote uitspraken die zijn gedaan na tal van schandalen zoals de Panama Papers, en de terreuraanslagen”, zegt ze. De Commissie blijft ook achter de gevolgde procedure staan. Die was “solide en transparant”, klinkt het.

Het Europees Parlement neemt dinsdag een officieel standpunt over de lijst aan. Jourova zakt daarvoor af naar Straatsburg. Ze voelt zich “gesteund” door de Europarlementsleden, zegt ze.