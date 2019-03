Genk-huurling Amine Khammas over KRC Genk, Roberto Martinez en voetballen voor Marokko: “Keuze met het hart”

Amine Khammas (19) werd vorige zomer uitgeleend op eigen aandringen uitgeleend aan Nederlands tweedeklasser Den Bosch en trekt volgende maand naar Marokko om daar met de jeugdinternationals het kwalificatietoernooi voor de Afrika Cup te spelen. In een interview met Voetbalzone heeft Khammas meer verteld over zijn tijd bij Genk, zijn keuze voor Marokko en een telefoontje van bondscoach Roberto Martinez.

Amine Khammas (19) geldt als een opkomend voetbaltalent. De Marokkaans- Belgische vleugelverdediger werd op 15-jarige leeftijd door KRC Genk weggeplukt uit de JMG Academy van Lier en maakte onder Albert Stuivenberg op 29 juli 2017 zijn debuut in de A-ploeg van Genk. Toen Stuivenberg wegens tegenvallende resultaten werd ontslagen en Clement overnam, belandde Khammas op de bank en zelfs op de tribune. Deze zomer werd hij op eigen aandringen verhuurd aan Den Bosch, een Nederlandse tweedeklasser, waar hij ondertussen 17 basisplaatsen achter zijn naam heeft. “Ik had het moeilijk met op de bank zitten. De uitleg is al snel dat je jong bent en ervaring moet opdoen, maar dat vind ik bullshit. Als je goed bent, dan speel je en als je slecht bent, moet je trainer dat tegen je zeggen. Ik heb het daar moeilijk mee gehad en heb me daardoor op training misschien verkeerd geuit”, zegt Khammas schuldbewust in een interview aan Voetbalzone.

Genk wilde Khammas liever bij een Belgische ploeg stallen, maar de vleugerverdediger opteerde voor Nederland omwille van de jeugdreputatie. “Ze geven hier jonge talenten meer kans”, legt Khammas uit.

Den Bosch heeft het momenteel wat moeilijk in de competitie, maar de ploeg won wel de tweede periodetitel. Khammas speelt tegenwoordig in de basis, maar de kans is groot dat de Nederlandse ploeg zijn vleugelverdediger even zal moeten missen. Volgende maand starten de kwalificatieduels voor de Afrika cup van de jeugd en Khammas zit in de selectie van Marokko. Meer nog, in september 2017 werd hij opgeroepen voor de A-ploeg van Marokko. “Als jongen van twaalf of dertien keek ik naar spelers als Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa. Een aantal jaar later zat ik bij hen aan tafel. Dat was een van de mooiste momenten van mijn leven.”

Roberto Martinez belde, maar keuze was al gemaakt

Khammas kwam wel niet in actie voor het A-elftal, waardoor hij in principe nog voor België kon kiezen. Maar dat is keuze voor hem. Hij speelde in 2016 al eens voor de U17 van de Rode Duivels, maar werd daarna niet meer opgeroepen. “Ik was de beste linksback van de competitie, dat zeiden alle trainers. Maar toch werd ik niet meer opgeroepen. Bij Marokko werd ik steeds opgeroepen voor een hogere leeftijdscategorie”, legt hij uit. Toch legde Roberto Martinez zich niet zomaar neer bij de keuze van Khammas. Na het debuut van de vleugelverdediger bij Genk, belde de bondscoach de jonge speler op. “Hij vroeg me om nog even te wachten met een keuze te maken en om eens te praten. Mijn keuze om voor Marokko te spelen, stond ondanks dat belletje al vast. Het was een keuze met het hart, dat had niks met België te maken”, zegt Khammas.

Amine Khammas speelt normaal nog tot het einde van de Nederlandse competitie bij Den Bosch, daarna zou hij terugkeren naar KRC Genk, maar daar denkt hij nog niet aan: “Mijn focus ligt tot het einde van het seizoen bij Den Bosch. Door de tweede periodetitel te nemen, hebben we ons verzekerd van de nacompetitie. We kijken niet naar FC Twente, Sparta Rotterdam of Go Ahaed Eagles, maar alleen naar onszelf”, besluit hij.