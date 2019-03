Belgische studie: allergie voor cannabis kan dodelijk zijn, zélfs als je het niet gebruikt

Antwerpen - Onderzoekers van het UZA en de Universiteit Antwerpen hebben voor het eerst cannabisallergie en de daaraan verbonden risico’s uitgebreid in kaart gebracht. Hun studie toont aan dat de allergie een brede waaier aan symptomen kan veroorzaken, van hooikoortsachtige klachten tot in sommige gevallen een levensbedreigende anafylaxie.

Dat je allergisch kan zijn aan cannabis, is nog niet lang bekend. Didier Ebo, hoogleraar aan de UAntwerpen en adjunct-diensthoofd van de afdeling Immunologie en Allergologie in het UZA, stelde tien jaar geleden een link vast tussen fruitallergie en cannabisallergie. Vandaag werkt hij als promotor samen met Ine Decuyper, die voor haar doctoraat een kleine 400 patiënten beschreef, om de risico’s in kaart te brengen.

“We toonden aan dat cannabisallergie een brede waaier aan symptomen kan veroorzaken, van hooikoortsachtige klachten tot levensbedreigende anafylaxie”, zegt Decuyper. “Het is zelfs zo dat één op vijf patiënten een anafylactische episode ervaarde na cannabisblootstelling: zij kregen te maken met veralgemeende en mogelijk levensbedreigende klachten aan verschillende orgaansystemen.”

Huidcontact

Om allergisch te raken aan cannabis, moet je de drug niet noodzakelijk gerookt hebben, blijkt uit het onderzoek. De meerderheid van de onderzochte patiënten bleek dat wel te doen, maar ook ingestie en huidcontact werden beschreven. “Opvallend is dat 34 patiënten ook allergische klachten meldden bij louter passieve blootstelling aan cannabis - bij passieve rook of indirect huidcontact”, zegt Decuyper. “Twee patiënten vermeldden zelfs nooit eerder cannabis te hebben gerookt, gegeten of aangeraakt.”

Bijna de helft van alle cannabisallergische patiënten ervaart ook veralgemeende klachten bij contact met verschillende plantaardige voedingsmiddelen zoals perzik, appel, banaan, maar ook citrusvruchten, tarweproducten, noten en zelfs bier en wijn. Hoeveel mensen aan de allergie lijden, is volgens de onderzoekers moeilijk in te schatten, omdat lang niet iedereen die klachten ondervindt, zich zal melden.

Politie in plantages

Decuyper onderzocht ook de risico’s bij personen die op professioneel vlak aan cannabis worden blootgesteld, zoals politieagenten die cannabisplantages ontruimen of in beslag nemen. “Uit het onderzoek bleek dat meer dan een derde van de ondervraagde agenten, allemaal betrokken bij de ontruiming en inbeslagname van cannabisplantages, milde tot matig ernstige huid- en/of luchtwegklachten rapporteerde. Maar cannabisallergie konden we niet vaststellen. De oorzaak van de klachten blijft onbekend, maar vermoedelijk spelen schimmels, stof en pesticiden die aanwezig zijn in cannabisplantages, een rol. Beschermingskledij dragen is dus erg belangrijk.”