Vakantie eindigt abrupt voor Vlaamse familie: camper gestolen in Frankrijk

Middelkerke - Johan Verweirder (63) uit Westende, een toeristische gids in de Westhoek, ziet zijn vakantie in het water vallen. Dieven zijn ervandoor met zijn camper. “We zijn alles kwijt”, zegt hij.

Hij deed een oproep via Facebook en vraagt om het bericht zo veel mogelijk te delen in de hoop dat Belgen die in de streek verblijven de kampeerwagen misschien opmerken.

Verweirder is met zijn dochter en zijn kleindochter van 5 in de omgeving van Bordeaux met vakantie.

De camper was nochtans op slot. Ze zijn alles kwijt: kledij, kampeergerief, drie fietsen, een laptop, een iPad, een iPhone en hun identiteitspapieren. Alleen zijn gsm had hij op zak, zodat hij het thuisfront kon verwittigen.

Vandaag worden ze via de verzekeringsmaatschappij gerepatrieerd, weet Focus-wtv.