Duitsland negeerde duizenden tips over oorlogsmisdadigers onder vluchtelingen

Duizenden aanwijzingen over mogelijke oorlogsmisdadigers onder asielzoekers die Duitsland binnenkwamen in 2015-2016 zijn blijkbaar onverwerkt gebleven. Dat meldt de Duitse krant ‘Bild’.

Het federale kantoor voor migratie en vluchtelingen speelde tussen 2014 en begin 2019 ongeveer 5.000 tips met betrekking tot “oorlogsmisdaden onder internationaal recht” door aan het federaal bureau voor strafrechtelijk onderzoek en de procureur-generaal. Daar kwamen nog eens 210 aanwijzingen uit andere bronnen bovenop. Maar slechts in 129 gevallen werd een onderzoek opgestart. In 2015-16, op het hoogtepunt van de toestroom van vluchtelingen, kwamen 3.800 tips binnen, waarop slechts 28 onderzoeken volgden. “Een groot aantal tips kon niet grondig worden nagegaan door een politieverhoor”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Parlementslid Linda Teuteberg van de oppositiepartij Freie Demokraten waarschuwt ervoor dat oorlogsmisdadigers geen bescherming mogen krijgen in Duitsland. “Ik heb er serieus mijn twijfels over of de federale overheid de afgelopen jaren haar werk altijd met de nodige ernst heeft gedaan”, klinkt het.