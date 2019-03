Undercoveragent die Claudy Pierret ten val bracht: “Hij heeft nog veel meer moorden gepleegd”

Claudy Pierret, die in 2011 veroordeeld werd voor de moord op twee vrouwen, heeft in 1996 ook Sally Van Hecke gedood. Dat is de hypothese van de makers van het VTM-programma ‘Cold Case’, dat donderdagavond zijn slot kent. In die laatste aflevering zit ook de undercoveragent die ervoor zorgde dat Pierret veroordeeld geraakte. En hij is ervan overtuigd: Pierret heeft nog meer moorden gepleegd.

Yolanda Prinsen. Foto: BELGA

Toen conventionele politiemethoden niets opleverden in het onderzoek naar de moorden op Marie-José De Nocker (1995) en Yolanda Prinsen (1998), schakelden de speurders in 2001 undercoveragent Alpha 022 in. Hij moest bevriend raken met Pierret en zo aan cruciale informatie geraken. De undercoveroperatie startte in juni 2001. In september 2001 maakte Pierret het eerste contact met ‘Gilbert Hoste’, zoals Alpha 022 in Vrasene door het leven ging. Daarna ontstond er een hechte vriendschap tussen de twee mannen. Midden 2002 verklapte een dronken Pierret aan ‘Gilbert’ de locatie van compromitterend materiaal. Na een huiszoeking bij Pierrets vriendin Maria werd een video gevonden. Die video leidde in 2011 tot zijn veroordeling voor de moorden op De Nocker en Prinsen.

Cowboy

“Tijdens de undercoveroperatie wist ik al dat Pierret meer moorden op zijn naam had”, zegt Alpha 022 aan Het Nieuwsblad. “En ik heb het dan niet alleen over Maddy Hollanders, het 13-jarig meisje dat zijn stiefschoonzus was en dat in 1976 verdween terwijl ze met hem op stap was. Alhoewel alles in zijn richting wees, is hij daarvoor nooit veroordeeld, ook al omdat Maddy nooit is gevonden.”

“Ik leerde Pierret kennen als iemand die gek was op cowboys en indianen. Hij droeg dan ook quasi altijd cowboylaarzen. Daarnaast reed hij soms ook rond met de Amerikaanse oldtimers van zijn vriend Sven. Dat deed een belletje rinkelen, het deed me denken aan een onopgeloste moord waarover ik ooit gelezen had. Ik ben dan beginnen zoeken en vond inderdaad een moorddossier – de zaak-Sally – waarin sprake was van een dader met cowboylaarzen en een oldtimer. Toen ik vervolgens de robotfoto zag, wist ik het zeker: de dader was Pierret.”

Maddy Hollanders. Foto: RR

Meer moorden, minder onderzoek

“Zowel tijdens als na de operatie heb ik gezegd dat Pierret nog meer moorden heeft gepleegd, waaronder die op Sally. Maar het antwoord van de speurders luidde: ‘We moeten hem eerst en vooral veroordeeld krijgen’. En dus kregen de zaken De Nocker en Prinsen voorrang. Het is immers bewezen dat hij die beide vrouwen kende. Meer nog: rond het tijdstip van de moord is hij aan het huis van De Nocker gezien.”

“Ik was het er niet mee eens dat er toen niet naar andere moorden gekeken werd – de nabestaanden van Van Hecke hebben evenveel recht op gerechtigheid dan die van De Nocker en Prinsen – maar ik kon er wel begrip voor opbrengen. Tenslotte hebben de speurders hem inderdaad na al die jaren ook effectief veroordeeld en opgesloten gekregen, al is dat pas gelukt in 2011, tien jaar na het begin van mijn undercoveroperatie. Maar dat er na 2011 niet opnieuw is gekeken naar enkele dossiers, dat snap ik echt niet. Daarom ook dat ik mijn boek ‘Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar’ heb gepubliceerd in 2017. Daarin staat zwart op wit dat ik Pierret van de moord op Van Hecke beschuldig. De oldtimer, de cowboylaarzen, de robotfoto, de aard van de moord, het type slachtoffer, de locatie: alles wijst naar hem.”

Marie-José De Nocker. Foto: RR

“Na de publicatie van mijn boek ben ik één keer verhoord door de politie. Maar dat verhoor kwam over als een verplicht nummertje. Ik voelde aan alles dat men een opdracht uitvoerde, maar er zelf niet in geloofde. Ik heb er ook nooit meer iets van gehoord.”

Herbekijken

In de vierde aflevering van ‘Cold Case’ zei gerechtspsychiater Roger Deberdt dat hij ervan uitgaat dat Pierret nog meer moorden heeft gepleegd. Alpha 022, intussen gepensioneerd, sluit zich daarbij aan. “Zijn eerste moord pleegde hij in 1976. En vervolgens zou hij negentien jaar niet gemoord hebben, om dan opnieuw te beginnen? Dat zou wel zeer merkwaardig zijn. Temeer daar we weten dat in 1989 een meisje met heel veel geluk aan de dood is ontsnapt in Pierrets fotostudio. Hij is dus al die tijd actief gebleven”, zegt hij.

“Waarom herbekijkt men een aantal onopgeloste zaken tussen 1976 en 1995 niet? En zaken na 1995? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de onopgeloste moorden van de Slachter van Bergen in 1996. Vrouwen uit hetzelfde milieu als Pierrets gekende slachtoffers. Net als De Nocker en Prinsen gruwelijk mishandeld en verminkt. Vermoord en gevonden in Wallonië, waar Pierret van afkomstig is. En vooral: sommige slachtoffers zijn gevonden in vuilniszakken van de gemeente Knokke. Ik kan getuigen dat dat zijn favoriete daguitstap was. Ik zeg niet dat Pierret honderd procent zeker de Slachter van Bergen is, maar het is op zijn minst het onderzoeken waard. Hopelijk begint men daar nu eindelijk eens mee.”