Opmerkelijke uitspraken in het voetbal: "Arsenal is groter dan Juventus" en "onze Dembele is beter dan Neymar"

Arsenal-icoon Tony Adams en Barca-voorzitter Josep Bartomeu hebben zich op bijzondere uitspraken laten betrappen. Volgens Adams zou Arsenal een grotere club zijn dan Juventus. Bartomeu vindt dan weer dat Ousmane Dembele beter is dan Neymar.

Middenvelder Aaron Ramsey is bezig aan zijn laatste maanden bij de Londense club Arsenal. Omdat Ramsay en Arsenal geen consensus konden bereiken over zijn contract, trekt de middenvelder volgende zomer naar Juventus. Een overstap die clubicoon Tony Adams maar moeilijk kan begrijpen. Aan Sky Sports zei hij dat hij dat Arsenal niet meer de club is die hij in 2002 heeft verlaten en dat de sport ook niet meer dezelfde is: “Wij deden in 2002 mee voor de prijzen. spelers van Juventus zouden juist naar ons komen. Waarom gaat Aaron Ramsey eigenlijk naar Juventus? Dat is een kleinere club dan Arsenal.” Een gewaagde uitspraak, dat beseft Adams zelf ook: “Dat gevoel heb ik altijd gehad, maar andere mensen zullen daar anders over denken”, geeft de ex-centrale verdediger toe.

"Why would you go to @juventusfcen anyway? They're a smaller club than @Arsenal ." ??



Former Arsenal captain Tony Adams doesn't quite see the appeal of Turin to the outgoing Aaron Ramsey...????? pic.twitter.com/TjtcwlDgLU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 6 maart 2019

“Ousmane Dembele beter dan Neymar”

Ook de voorzitter van FC. Barcelona liet zich op een opvallende uitspraak betrappen. Josep Bartomeu beweerde dat Ousmane Dembele beter zou zijn dan voormalig Barca-ster Neymar. Gewaagd, want de Franse aanvaller kon tot nu nog niet bekoren bij de Spaanse landskampioen die 136 miljoen dollar betaalde voor hem.

Bartomeu deed de uitspraak in een interview met Cadena SER. Toen de reporter hem vroeg of er een kans was dat Neymar zou terugkeren naar Barcelona, zei hij: “Ik kan geen ja of nee zeggen. Met het geld dat we kregen voor Neymar hebben we Dembele en Coutinho gekocht en Dembele is beter dan Neymar. Hij is bij Barcelona en hij is beter.”