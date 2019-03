Beelden opgedoken van wilde achtervolging: politie probeert met twintigtal auto’s bestuurder te overmeesteren

Bree / Bocholt - Belgische en Nederlandse agenten joegen met in totaal zo’n twintig auto’s op een bestuurder, die een stopteken bij een verkeerscontrole in Bree negeerde. Pas na 35 kilometer, snelheden tot 195 km/uur en drie aanrijdingen onderweg konden ze de man arresteren. Vijf agenten raakten gewond.

De politie merkte bij de controle in Bree op dat de BMW een duplicaat van een nummerbord had. De automobilist uit Peer sloeg op de vlucht en ramde tijdens de achtervolging een wegblokkade en veroorzaakte drie ongelukken. Pas terug in Bocholt kon hij worden overmeesterd. Op momenten haalde de voortvluchtige de 195 kilometer per uur. De bestuurder is aangehouden. Hij bleek onder invloed van drugs.