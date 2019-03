Firma die beerputten leegmaakt dumpt nadien alles in het kanaal

Van sluikstorten gesproken. Een Vlaamse firma die septische putten leegmaakt, is betrapt toen de chauffeur van één van de vrachtwagens langs het kanaal in Le Roeulx (Henegouwen) parkeerde om vervolgens zijn lading in het kanaal te lozen. Er loopt een onderzoek.

Het was handbiker Eric Deleux, die geregeld langs het centrumkanaal in Thieu (provincie Henegouwen) oefent die de beelden maakte.

“Ik wist niet wat ik zag”, zegt hij. Een grote vrachtwagen versperde de weg langs het water waar normaal geen voertuigen komen. “Ik dacht eerst dat hij water aan het opzuigen was uit het kanaal. Of zijn citerne aan het spoelen was, wat uiteraard ook niet mag. Tot ik die bruine smurrie uit de leiding zag stromen. Recht het kanaal in”, zegt hij.

Volgens Deleux ging het om een Vlaamse firma en stond erop de vrachtwagen dat ze septische putten leegmaken. De chauffeur had de vrachtwagen vrij strategisch geparkeerd, bijna onder de brug. Zodat men hem niet goed kon zien vanop de straat die over het kanaal loopt.

Onderzoek gestart

Hij trok met de beelden naar de politie en stuurde ze ook naar Waals minister voor Leefmilieu Carlo Di Antonio (cdH). Er is intussen een onderzoek gestart.

Het is voorlopig niet duidelijk om welke firma het gaat. Als er effectief geloosd werd in het kanaal, riskeren de eigenaars van het bedrijf een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 jaar en een geldboete van 100 tot maximum 1 miljoen euro.

Firma’s die septische putten reinigen, klink het bij de Vlaamse overheid, zijn verplicht om hun lading naar een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie, beheerd door Aquafin en onder toezicht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), te brengen.