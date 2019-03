PSG gaf meer dan 1 miljard uit, maar faalt in Europa: wij deden een pijnlijke vaststelling, maar zagen ook dat dit niet zó uniek is

Het zal alweer niet voor dit jaar zijn. Paris Saint-Germain gaf tegen Manchester United een bonus van twee doelpunten uit handen en werd alweer roemloos vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Pijnlijk voor de club die sinds de Qatarese overname meer dan 1 miljard euro uitgaf aan nieuwe spelers.

PSG gaf sinds de zomer van 2011 namelijk 1,15 miljard uit aan 120 spelers. Natuurlijk niet allemaal grote transfers want bij dat aantal horen ook onder andere teruggekeerde huurspelers en jeugdspelers die de overstap maken naar het eerste elftal.

Toch blijft het een indrukwekkend cijfer om te lezen. Volgens Transfermarkt waren dit de tien duurste PSG-transfers sinds de overname:

1. Neymar (2017) - 222 miljoen euro

2. Kylian Mbappé (2018) - 135 miljoen

3. Edinson Cavani (2013) - 64,5 miljoen

4. Angel Di Maria (2015) - 63 miljoen

5. David Luiz (2014) - 49,5 miljoen

6. Thiago Silva (2012) - 42 miljoen

Javier Pastore (2011) - 42 miljoen

8. Lucas Moura (2012) - 40 miljoen

9. Leandro Paredes (2019) - 40 miljoen

10. Thilo Kehrer (2018) - 37 miljoen

Momenteel is de selectie van de Franse landskampioen 927,65 miljoen waard. Slechts vijf teams doen beter: Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Atlético Madrid en Liverpool. Maar ondanks al die investeringen lukte het PSG de voorbije zeven seizoenen niet om te scoren in de Champions League. Er werd geen enkele finale bereikt, zelfs geen halve finale.

Foto: REUTERS

Geen verbetering

Het alarmerende is dat PSG op het Europese toneel zelfs achteruit gaat. Tussen 2012/13 en 2015/16 werd er vier keer op rij verloren in de kwartfinales. Twee keer tegen het Barcelona van Lionel Messi, één keer tegen Chelsea en één keer tegen Manchester City. Sindsdien was de achtste finale drie keer het eindstation met nederlagen tegen (opnieuw) Barcelona, Real Madrid en deze keer dus Manchester United.

Opvallend daarbij is dat de Parijse club geen enkele keer een terugmatch kon winnen. In 2013 werd PSG slechts op uitdoelpunten eruit gekegeld door Barcelona en speelde het 1-1 in Camp Nou. Sindsdien is de balans in terugwedstrijden werkelijk bedroevend, waarbij de club drie keer nochtans een gunstige uitgangspositie had:

2014: Chelsea - PSG 2-0 (heen: 1-3)

2015: Barcelona - PSG 2-0 (heen: 3-1)

2016: Man City - PSG 1-0 (heen: 2-2)

2017: Barcelona - PSG 6-1 (heen: 0-4)

2018: PSG - Real 1-2 (heen: 1-3)

2019: PSG - Man United 1-3 (heen: 2-0)

Foto: Action Images via Reuters

Niet uniek

Wat is de oplossing? Puur op basis van kwaliteit en ervaring kan Paris Saint-Germain winnen van elke concurrent in de Champions League. De Parijzenaars hebben ook nog nooit een makkelijke loting gekregen en kwamen dus drie keer Messi en Barcelona tegen. Maar wie de beker met de grote oren wil winnen, moet anders topclubs verslaan tijdens de knock-outfase. De voorbije drie seizoenen, waarvan twee met Neymar en Mbappé, lukte PSG dat geen enkele keer. Daarvoor was PSG wel twee keer te sterk voor Chelsea (2015 en 2016).

Een terugwedstrijd zonder vrees aanpakken en ook zonder zenuwen spelen. Daar lijkt het op neer te komen voor Les Parisiens. Zeker om die gigantische uitgaven onder Qatarees bewind te rechtvaardigen. Al is PSG ook weer niet zó uniek. Vijf andere topclubs gaven sinds 2011 ook meer dan 1 miljard euro uit op de transfermarkt: Man City, Chelsea, Juventus, Man United en Barcelona.

Barcelona is van deze klas de beste leerling met winst in 2015 en twee halve finales. Chelsea won in 2012 de Champions League, maar werd een jaar later uitgeschakeld in de groepsfase. Daarna volgden een halve finale en drie keer de achtste finales. Dit seizoen spelen de Blues in de Europa League. Juventus bereikte twee keer de finale (2015 en 2017), maar werd ook een keer in de groepsfase uitgeschakeld en een keer in de achtste finales.

Daarnaast zijn er nog de twee clubs uit Manchester. United moet het sinds de eindzege in 2011 stellen met twee exits in de groepsfase, twee achtste finales en dit jaar voor de tweede keer een kwartfinale. Tussendoor wonnen de Red Devils natuurlijk wel de Europa League (2017). City zit ook aan twee exits in de groepsfase, drie achtste finales, een kwartfinale en een halve finale. Zoveel slechter doet PSG het dus al bij al niet. Mits iets meer geluk op bepaalde momenten...