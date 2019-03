Het bloedmooie burgermeisje dat koningin wilde worden en België op de rand van een burgeroorlog bracht

Een “helleveeg”. Een burgermeisje dat alles wilde doen om de titel van koningin de hare te maken en België zo op de rand van een burgeroorlog bracht. Populair is Lilian Baels, de ex-vrouw van Leopold III en stiefmoeder van Boudewijn, nooit geweest in eigen land. In zijn dagboeken verdenkt oud-premier Achille Van Acker haar er zelfs van een liefdesrelatie met haar stiefzoon te hebben gehad. Een portret van de omstreden prinses van Retie.