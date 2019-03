Mannen verdienen te veel? Bij Google verslikten ze zich toen ze dit intern onderzoek te zien kregen

Bij Google schrokken ze zich een hoedje toen ze onderzochten hoe het zat met de verloning van mannen en vrouwen bij het technologiebedrijf. Waar bij veel andere bedrijven vrouwen onderbetaald worden, is dat bij Google het geval voor mannen. Dat meldt The New York Times.

De ongelijkheid van vrouwen en mannen is een van de belangrijkste onderwerpen in Silicon Valley, en al zeker bij Google. Dat bedrijf werd aangeklaagd door ex-werkneemsters die zeggen minder loon gekregen te hebben dan hun mannelijke collega’s om hetzelfde werk te doen. Duizenden werknemers protesteerden vorig jaar ook tegen de manier waarop het bedrijf omgaat met klachten van seksueel misbruik door mannen met een hoge functie.

Uit een nieuwe studie, die Google zelf uitvoerde, bleek dat het met de onderbetaling van vrouwen wel goed zit bij het bedrijf. Meer zelfs: vrouwen krijgen meer loon dan mannen voor hetzelfde werk. Daar kwam meteen kritiek op omdat het onderzoek een foute indruk kan geven. Binnen het bedrijf werd toegegeven dat niet onderzocht werd of vrouwen van bij hun aanwerving al hetzelfde loon krijgen als mannen met dezelfde kwalificaties. Daar knelt het schoentje mogelijk wel.

Google zegt er alles aan te willen doen om “het verstoorde gevoel van gelijkheid” recht te trekken door mannen en vrouwen evenveel te verlonen, zegt Joelle Emerson, CEO van consultancybedrijf Paradigm, in The New York Times. “Maar dat is niet hetzelfde als gelijkheid effectief aanpakken.”

Google heeft altijd ontkend dat het vrouwen minder betaalt. Maar waar het schoentje mogelijk wel knelt, is aan het toewijzen van mensen aan de correcte verloningsschaal volgens hun kwalificaties. “We proberen dat aan te pakken”, zegt Lauren Barbato, analist voor gelijkheid van loon bij Google. “Door het dit jaar grondig te onderzoeken en vervolgens gelijk te trekken.”