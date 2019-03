Nieuwe Europese studie slaat alarm over oververmoeidheid van piloten: “Situatie is onaanvaardbaar”

De gevaren van chronisch slaapgebrek en oververmoeidheid van piloten op nachtvluchten wordt onderschat. Zo blijkt uit een wetenschappelijke studie in opdracht van de Europese Commissie. “De situatie is onaanvaardbaar”, zo reageert de European Cockpit Association (ECA). “We willen dat er snel actie wordt ondernomen.”

Het veldonderzoek werd gevoerd door EASA, de Europese veiligheidswaakhond. Uit testen bij liefst 16.000 piloten en cabinebemanning bleek dat het menselijk lichaam vaak te veel ontregeld wordt in nachtelijke uren en bij vroege vertrekken en late aankomsten. Opvallend: er blijkt geen wezenlijk verschil te zijn tussen vluchten langer en korter dan tien uur.

Nog volgens de studie is het aantal gevallen van indutten in de cockpit op kruishoogte veel hoger dan verwacht. Op dat moment wordt gevlogen op automatische piloot en is er niet meteen sprake van levensgevaar, maar tijdens het dalen en landen kunnen vermoeide piloten wel degelijk fouten maken, zo luidt het.

“Wij weten natuurlijk al langer vanuit de praktijk dat lange nachtvluchten ervoor kunnen zorgen dat veel piloten oververmoeid raken”, aldus ECA-voorzitter Jon Horne. “Nu is bewezen dat dat ook geldt voor kortere vluchten op tijden wanneer je normaal moet slapen.”

Horne, een Britse captain, doet een oproep naar Europa om de huidige regelgeving aan te scherpen. Dringend, want door de forse groei van de luchtvaart dreigt er een groot pilotentekort. “Daardoor neemt de werkdruk toe en zal de oververmoeidheid alleen maar toenemen.”

Volgens de ECA draagt “fatigue” bij aan een op de vijf à zes rampvluchten veroorzaakt door menselijk falen. “Ook de luchtvaartmaatschappijen zelf moeten dit gevaar dus ernstig nemen”, aldus Horne.