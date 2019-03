Duitse coach wil sterren uit Bundesliga naar Australië halen: “Hier word je een rockster”

Markus Babbel, voormalig Bayern-verdediger en huidig coach van de Australische ploeg Western Sydney Wanderers wil Franck Ribery en Arjen Robben naar de Australische voetbalcompetitie halen. voor het grove geld moeten ze het niet doen, maar “als je een rockster wilt zijn, moet je naar Australië komen.”

Babbel wil een grote naam aan zijn ploeg toevoegen en kijkt daarvoor naar Arjen Robben en Frank Ribery. Beiden zijn einde contract bij Bayern en zijn op zoek naar een nieuwe club. Er waren al geruchten over amerika en China, maar daar komt Australië nu bij. De komst van Arjen Robben lijkt onwaarschijnlijk, maar de Duitse coach heeft wel al contact gehad met Frank Ribery: “Ik zei, oké als je veel geld wilt verdienen, moet je naar qatar gaan, maar als je een rockster wilt zijn, moet je naar Australië”, zegt Babbel aan The Sydney Morning Herald.

Babbel is wel realistisch: “Ribery heeft nog niets besloten, maar ik kan niet geloven dat hij hierheen komt, want we hebben het hierover een categorie die niet realistisch is voor de A-League. we moeten verder kijken en een team bouwen voor volgend seizoen. Als er een kans is, moet je die pakken. Maar de kans dat je zo iemand kan strikken, is misschien één procent.”