Werknemer (24) dreigt om bedrijf waar hij werkt in brand te steken na ruzie met baas

Bredene - Een 24-jarige man met Afghaanse roots uit Bredene moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor doodsbedreigingen.

Op 8 februari van dit jaar raakte Bilal S. in een hevige discussie verwikkeld met zijn werkgever in Brugge. Volgens de werkgever had S. een vuilnisbak beschadigd en moest hij dus opdraaien voor de kosten.

Omdat S. daar niet mee akkoord ging, besliste de werkgever om het verschuldigde bedrag van zijn loon af te houden. Daarop ging S. door het lint en dreigde hij ermee het bedrijf in brand te steken. Hij riep ook dat hij zijn baas met messen ging te lijf gaan.

De politie werd verwittigd en toen die ter plaatse kwam, richtte S. - die in 2015 al eens veroordeeld werd voor drugsfeiten en bedreigingen - zijn woede op hen. “Als je durft iets op papier te zetten, zal je hetzelfde lot ondergaan als mijn baas”, riep hij de agenten toe.

Het openbaar ministerie vorderde donderdag zes maanden cel voor de man, die zich zonder advocaat kwam verantwoorden. “Ik had die vuilnisbak niet beschadigd en de politie wou maar niet luisteren naar mij. Dat neemt niet weg dat ik spijt heb over wat ik daar deed”, zei hij tegen de rechter.

De uitspraak volgt op 4 april.