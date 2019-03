Bejaarde Duitser en Nederlandse bevrijd uit “gruwelhuis”: koppel drogeerde hen en voedde hen door sonde

De Guardia Civil van de zuidelijke Spaanse stad Cadiz heeft een bejaarde Duitse man en een Nederlandse vrouw bevrijd uit een “horrorhuis”, waar een Duits-Cubaans stel hen drogeerde en door middel van een sonde voedde. Andere bejaarde “gasten” waren eerder onder geheimzinnige omstandigheden gestorven.

De Guardia Civil arresteerde het Duits-Cubaanse echtpaar. Het stel had de voorbije vier jaar meer dan 1,8 miljoen euro verduisterd van bejaarde mensen waarmee ze eerst vriendschap sloten vooraleer hun vertrouwen te misbruiken. De leeftijd van de Duitse man en een Nederlandse vrouw werd niet meegedeeld. Ze werden beiden naar een verzorgingshuis gebracht waar hun toestand “aanzienlijk verbeterde”.

Rusthuis

De Guardia Civil begon een onderzoek nadat de Duitse politie hen had gecontacteerd over de verdwijning van de 101-jarige Maria Babes. Haar spoor leidde naar een rusthuis, waar ze in een slechte gezondheidstoestand was aangekomen. Tijdens een bevraging vertelde Maria Babes aan de Guardia Civil dat zij door het Duits-Cubaanse stel was benaderd toen zij in Tenerife op de Canarische Eilanden woonde. Ze beloofden goed voor haar te zorgen en namen haar mee naar Cadiz. Maar in plaats daarvan werd ze maandenlang geboeid en opgesloten in een huis.

“In oktober had ze nog meer dan 162.000 euro op haar bankrekening staan en midden december was dat gezakt naar minder dan 300 euro, nadat het stel in haar leven was gekomen. Haar huis in Tenerife werd ook verkocht (door het stel) zonder dat Maria ook maar een euro ontving”, klinkt het in een verklaring van de Guardia Civil.

Nog vóór hun arrestatie ging het echtpaar Maria Babes ophalen in het bejaardentehuis. Vijf uur later was ze dood. Het stel liet het lichaam van de vrouw snel cremeren om een lijkschouwing te verhinderen.

Nadat het stel was gearresteerd, ontdekte de Guardia Civil tijdens een huiszoeking het bestaan van een ander huurhuis in de buurt, waar de nu bevrijde Duitser en Nederlandse zich bevonden. De Guardia Civil heeft ook vier andere door het echtpaar opgevangen mensen geïdentificeerd die “onder verdachte omstandigheden zijn gestorven” nadat al hun geld was opgenomen.