Econoom wil gewesten en gemeenschappen afschaffen ten voordele van provincies: “Maar dat is niet haalbaar”

“Als we carte blanche kregen om België te hertekenen zouden we vertrekken van grootstedelijke overheden. We denken daarbij aan elf provincies rond de grote steden”. Dat schrijft de Leuvense econoom Geert Jennes in een briefing voor hogeschool Vives, verbonden aan de KU Leuven. Maar omdat de afschaffing van gemeenschappen en gewesten politiek volgens Jennes onhaalbaar is, pleit hij in ondergeschikte orde om deelstaten en lokale overheden een grotere belastingautonomie te geven.

“De huidige indeling van België in gemeenschappen en gewesten is niet ideaal. Een indeling in provincies zou efficiënter zijn omdat de publieke dienstverlening dan goedkoper is en beter aansluit op de noden van burgers en bedrijven die er zijn. Lagere besturen kunnen hun publieke diensten immers meer op maat van hun inwoners en bedrijven maken. Tussen meer en kleinere deelbesturen ontstaat ook meer concurrentie. Doordat deze makkelijker bedrijven, inwoners en bijhorende inkomsten verliezen als ze hun job niet goed doen, zijn ze verplicht kwaliteitsvolle publieke diensten op maat te verstrekken”, aldus Jennes.

De stelling dat kleinere besturen de dienstverlening optimaler kunnen organiseren dan gemeenschappen en gewesten gaat volgens hem op voor onder meer bevoegdheidsdomeinen als onderwijs, gezondheidszorg of afvalverwerking. Onder bepaalde voorwaarden zoals maximale benutting van het schaalvoordeel dient gekozen te worden voor het laagst mogelijk niveau. “Voor ruimtelijke ordening bijvoorbeeld is het logisch dat een gemeente zelf kiest hoe de gebouwen en infrastructuur in de dorpskern eruit zien.” Anders is het gesteld met landsverdediging en herverdelende uitgaven zoals uitkeringen, die volgens Jennes op landelijk niveau geregeld moeten blijven.