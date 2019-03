Agent neergeschoten tijdens schietpartij in hotel in Amerikaanse Rockford, politie houdt klopjacht op dader

In een hotel in de stad Rockford, in de Amerikaanse staat Illinois, heeft zich een schietpartij voorgedaan, zo hebben meerdere Amerikaanse media op gezag van de politie donderdag gemeld. De vermoedelijke schutter zou voortvluchtig zijn.

De schietpartij deed zich omstreeks 9 uur plaatselijke tijd voor in het Extended Stay-hotel. Eén agent is neergeschoten, zijn toestand is niet bekend.

De vermoedelijke schutter is een 45-jarige man die in het hotel logeerde. Hij vuurde met een geweer en zette het op een lopen.

De politie is massaal aanwezig en houdt een klopjacht.