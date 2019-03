Vriendin van inbreker gaat langs bij slachtoffers om kwijtgespeelde gsm terug te vragen: “Zo schaamteloos”

Brugge - Een 23-jarige inbreker verloor zijn smartphone toen hij moest vluchten nadat hij betrapt werd. Maar vanuit de gevangenis stuurde hij zijn vriendinnetje op pad om die alsnog te gaan zoeken. Zij ging bij enkele buren langs en wond er geen doekjes om.

“Dag meneer. Mijn vriend heeft hier in de buurt ingebroken. Maar hij is sindsdien zijn gsm kwijt. Zou u die soms gevonden hebben?” Die hallucinante vraag kregen enkele inwoners van Sint-Andries. Een 23-jarige inbreker stuurde zijn vriendinnetje woensdagmiddag op stap in de buurt waar hij afgelopen weekend - en wellicht ook eerder al - had ingebroken. Op zoek naar zijn verloren smartphone. “Ze had absoluut geen schaamte. Niet te geloven eigenlijk”, klinkt het.

De inbraak in kwestie vond vrijdagavond plaats in de Rodebeukendreef in Sint-Andries. Guillaume C. gooide er toen het raam achteraan in met een zware bloempot en een steen. Hij doorzocht het hele huis binnen, maar liet zijn buit achter toen hij door de buren betrapt werd. De inbreker liep meteen weg. “Mijn buurman zag het gebeuren. Daarop zette de dader het op een lopen, maar mijn 15-jarige buurjongen kon een foto van hem maken. En aangezien hij niet bepaald een onbekende is voor de politie kon hij snel gevat worden”, zegt het slachtoffer.

“Foute instructies”

De 23-jarige inbreker woont zelf iets verderop en zit sinds afgelopen weekend in de Brugse gevangenis. Dinsdag verlengde de raadkamer zijn aanhouding met een maand. Wellicht kreeg de twintiger woensdag bezoek van zijn ex-liefje en vroeg hij haar om zijn gsm - die hij tijdens zijn vlucht verloor - te gaan zoeken. Iets wat het meisje plichtbewust en zonder gêne ging doen.

Daarbij belde ze rond 16.15 uur ook aan bij Glenn Vanderhaegen (33) die in de Legeweg woont. Ook daar stelde ze dezelfde vraag. Maar Glenn zelf fronste de wenkbrauwen nog meer dan zijn buren, want bij hem werd op 18 februari ook ingebroken. Ook toen gooide de dader de achterruit in en werd het hele huis overhoop gehaald. De inbreker kon 250 euro cash buit maken. “En plots stond hier iemand voor de deur die de gsm van de inbreker terug kwam vragen. Ik wist niet wat ik hoorde”, zegt Glenn. “Pas achteraf besefte ik dat ze de twee inbraken wellicht door elkaar haalde. Of mogelijk deed haar vriend dat en kreeg ze dus foute instructies.”

Glenn zag namelijk hoe het meisje aanvankelijk in de straat aan het zoeken was en zelfs bij zijn buren ging aanbellen. “Tot ze uiteindelijk hier voor de deur stond. Ze zei dat haar ex-liefje haar had uitgelegd waar hij had ingebroken. Maar daarbij verloor hij dus zijn gsm. Hij had haar vanuit de gevangenis gevraagd om die te gaan zoeken.”

“Ze sprak wel van vrijdagavond terwijl bij ons op een maandag werd ingebroken. Bovendien zou het ook aan een tuinhuis gebeurd zijn, maar dat hebben wij niet.”

Hoe dan ook werd Glenn overdonderd door de vraag. Het is niet meteen gebruikelijk dat een inbreker via een tussenpersoon zijn verloren spullen terug komt vragen. “Ik heb haar gezegd dat haar ex-vriendje ons heel wat miserie heeft bezorgd. Zo nam hij hier het Nieuwjaarsgeld van ons dochtertje en van de mindervalide zoon van mijn vriendin mee. Die was helemaal van zijn melk. Hopelijk brengt ze die boodschap over. Ik zag haar nadien alleszins in de richting van de gevangenis terug stappen. Ik heb de politie verwittigd en hoop dat hij dan ook aan de inbraak bij ons gelinkt zal kunnen worden.”

Opvallend: het vriendinnetje in kwestie bood woensdagavond nog een smartphone te koop aan op haar Facebookpagina. “Splinternieuw en amper gebruikt. Moet weg omdat ik een nieuw toestel heb”, staat er te lezen. Zou ze haar zoektocht dan toch positief geëindigd zijn?