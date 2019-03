Vrouw aangerand tijdens carnaval in Zichem

Scherpenheuvel-Zichem -

In de nacht van dinsdag op woensdag is tussen 2 en 3 uur ‘s nachts in Zichem een vrouw van vooraan in de vijftig aangerand bij het verlaten van de carnavalsdrukte. Het Leuvens parket is met een onderzoek gestart, maar heeft nog geen verdachte kunnen oppakken. Dat meldt ROBtv donderdagavond. Het parket zelf was niet bereikbaar voor meer commentaar.