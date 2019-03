Ben jij een van die klanten die last minute een afspraak afzeggen? Dokters, kappers en restaurateurs hebben het er helemaal mee gehad

Er zijn er die alleen een afspraak inschrijven als er een voorschot is betaald. Die meteen een bericht sturen als een klant te laat is. Of die lijdzaam moeten toekijken hoe een volle agenda plots gaten vertoont door klanten die te laat annuleren of niet komen opdagen. Dokters, kappers, restaurateurs, schoonheidsspecialisten: ze hebben allemaal begrip voor de zwarte lijst die sommige tandartsen aanleggen. “Financieel is het een ramp als mensen niet opdagen.”