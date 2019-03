Uitschakeling in Champions League kost coach van AS Roma nauwelijks een dag later al de kop

Eén dag na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door FC Porto, heeft AS Roma zijn hoofdcoach Eusebio Di Francesco aan de deur gezet. De 49-jarige Di Francesco, als speler tussen 1997 en 2001 al actief bij Roma, stond aan het hoofd van de Romeinse ploeg sinds juni 2017. Diverse Italiaanse media schuiven Claudio Ranieri naar voren als zijn opvolger.

De 3-1-nederlaag (na verlengingen) bij FC Porto en de daaropvolgende uitschakeling in de achtste finales van de Champions League hebben Di Francesco de kop gekost. Vorig seizoen verrasten de Giallorossi nog in Europa door de halve finales te halen. In de kwartfinales zorgde Roma, toen nog met Radja Nainggolan, voor een stunt van jewelste door - na een 2-0-nederlaag in de heenmatch - in de terugwedstrijd met 3-0 te winnen van FC Barcelona en de Catalanen zo uit te schakelen. In de competitie loodste Di Francesco Roma naar een derde plaats.

Dit seizoen liep het iets moeizamer voor de Romeinen. In de competitie staat Roma na 26 speeldagen vijfde, een plek die op het einde van het seizoen slechts recht geeft op een ticket voor de Europa League. Vorig weekend smeerde stadsrivaal Lazio Di Francesco en co nog een 3-0-nederlaag aan. De nieuwe ontgoocheling in Porto bleek de druppel voor het clubbestuur. (belga)