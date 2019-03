Vrouw gebruikt vijfjarig zoontje tijdens diefstal bij Colruyt

Oostende / Zedelgem - De Brugse onderzoeksrechter heeft drie Franse vrouwen aangehouden op verdenking van diefstallen bij winkels van Colruyt in Oostende en Zedelgem. Een van de Françaises verstopte blijkbaar zelfs spullen in de zakken van haar vijfjarig zoontje.

De winkeldetective van de Colruyt-winkel in Oostende kreeg de verdachten woensdagmiddag in de gaten. Drie Françaises, twee dertigers en een vijftiger, bleken bezig te zijn met het stelen van cosmetische producten ter waarde van 390 euro. Het onderzoek wees uit dat ze eerder op de dag voor 462 euro aan drank, tabak en sigaretten buitgemaakt hadden bij Colruyt in Zedelgem.

De Brugse onderzoeksrechter heeft de vrouwen donderdagnamiddag aangehouden op verdenking van diefstal. Daarbij komt nog de verzwarende omstandigheid dat ze een minderjarige gebruikten tijdens de feiten. In de zakken van het vijfjarig zoontje van een van de Françaises werden immers ook gestolen spullen ontdekt.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachten voor nog meer gelijkaardige winkeldiefstallen in aanmerking komen. Dinsdag beslist de raadkamer in Brugge of ze langer in de gevangenis moeten blijven.