Aanvaller in Franse gevangenis had contact met dader van aanslag op kerstmarkt Straatsburg

De man die dinsdag twee cipiers in een Franse gevangenis heeft aangevallen, Michaël Chiolo, onderhield een briefwisseling met Chérif Chekatt, die eind vorig jaar de aanval op de kerstmarkt in Straatsburg uitvoerde. Dat heeft een bron nabij het onderzoek donderdag laten weten.

De brieven hadden een “religieuze toon”, maar bevatten niets “dat de aandacht trok” van de inlichtingendiensten die de brieven hadden gelezen, aldus de bron, die daarmee nieuws van France Télévisions bevestigt.

Tijdens zijn aanval op de gevangenisbewakers zei Chiolo Chekatt te willen wreken, aldus de Parijse procureur Rémy Heitz. Chekatt bracht bij zijn aanslag vijf mensen om en werd na een klopjacht van twee dagen gedood door de veiligheidsdiensten.

Chiolo en Chekatt zaten tussen september 2014 en februari 2015 allebei in de gevangenis van Epinal, maar vertoefden volgens een gevangenisbron niet in dezelfde cel.

In het onderzoek naar de aanval in de gevangenis van Condé-sur-Sarthe zijn drie mensen nog opgesloten: een stel dat zich in dezelfde ruimte bevond als die waar de aanval plaatsvond, en een vrouw. Die laatste had de 34-jarige vriendin van Chiolo onderdak gegeven. De vriendin kwam om bij de aanslag. Chiolo raakte zelf lichtgewond en ligt nog in het ziekenhuis.

Net als Chiolo was ook Chekatt in de gevangenis geradicaliseerd.