Ticketverkopers halen 8.500 valse kaartjes van de markt: “Wie valse kaartjes kocht, raakt niet binnen”

Dankzij nieuwe software kan ticketverdeler Tele Ticket Service malafide doorverkopers van concertkaartjes op het internet voortaan opsporen. Het bedrijf slaagde er al in om 170 daders te identificeren en 8.500 valse tickets te blokkeren.

Zo zullen een honderdtal fans van de Amerikaanse rapper Post Malone maandag tegengehouden worden aan de deuren van het Sportpaleis, omdat zij online ongeldige kaartjes kochten. “De illegale doorverkopers werken vooral vanuit het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en Israël”, zegt Stefan Esselens, CEO van Tele Ticket Service. “Zij kregen inmiddels een mail met de vraag om hun klanten op de hoogte te brengen. De gegevens van die doorverkopers geven we door aan de FOD Economie.”

Met de nieuwe technologie voert Tele Ticket Service de strijd tegen de zwarte ticketmarkt op. “Ons onderzoek is nog maar net gestart”, zegt Esselens. “We vrezen dat de komende dagen en weken nog meer illegale doorverkopers en valse tickets zullen opduiken.”

Daarom roept Tele Ticket Service concertbezoekers op om alert te blijven voor illegale praktijken en alleen via officiële kanalen tickets te kopen. “Wie valse kaartjes kocht voor Post Malone, geraakt maandag niet binnen. We brengen hen op de hoogte van hun illegale aankoop en geven hen de kans om alsnog geldige tickets te kopen. Ook gaan we de slachtoffers begeleiden bij het indienen van een klacht, zodat zij hun geld voor de valse tickets kunnen recupereren.”