Zware woordenwisseling tussen Sergio Ramos en voorzitter Real: “Betaal me maar en ik ben weg”

De pijnlijke uitschakeling van Real Madrid door Ajax (1-4) zorgde in het Madrileense huishouden voor enkele verhitte discussies. Een ziedende voorzitter Florentino Perez trok meteen na afloop naar de kleedkamer waar hij de spelers uitkafferde. Dat was dan weer niet naar de zin van de geschorste kapitein Sergio Ramos. “Betaal me maar en ik ben hier weg”, fulmineerde Ramos naar zijn voorzitter.

Het verhaal werd vandaag de wereld ingestuurd door de doorgaans goed geïnformeerde sportkrant AS. Daarin staat hoe Perez de spelers in de kleedkamer stond op te wachten en hun lamentabel gedrag op het veld zwaar op de korrel nam. Hij verweet hen een gebrek aan toewijding en nog veel meer waarbij het woord ‘schandelijk’ meer dan eens in de mond werd genomen.

De geschorste kapitein Sergio Ramos kon het niet meer aanhoren en ging in de tegenaanval. Hij verweet de voorzitter en zijn bestuur een slecht transferbeleid en legde de schuld bij de clubleiding. “Tu me pagas y yo me voy”, beet Ramos zijn voorzitter toe. “Betaal me en ik bol het af. Ik heb alles gegeven voor dit logo, voor deze club en voor jou.”

Voorzitter Perez Foto: AFP

De rest van de kern keek sprakeloos toe naar de verbale twist tussen de voorzitter en de kapitein. Perez verliet de kleedkamer en begon aan een marathonvergadering met zijn bestuur over het onmiddellijk ontslag van coach Solari en de komst van José Mourinho. De relatie tussen Mourinho en Ramos is, na de vorige passage van de Portugees bij de Madrilenen, totaal ontspoord.

