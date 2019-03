Aanslag Joods Museum: Mehdi Nemmouche schuldig aan viervoudige terroristische moord

Op het proces rond de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 heeft het Brusselse assisenhof hoofdverdachte Mehdi Nemmouche schuldig verklaard aan vier moorden met terroristisch karakter. De andere verdachte, Nacer Bendrer, werd schuldig bevonden als mededader. Beide mannen zijn ook schuldig verklaard aan verboden wapenbezit met een terroristisch karakter. De strafmaat wordt vrijdag bepaald, maar voor beide beschuldigden dreigt een levenslange gevangenisstraf.

De jury heeft twee dagen gedebatteerd over de 56 schuldvragen en de rol van de twee beklaagden in de aanslag.

Volgens de jury bleek uit het dossier en de behandeling op zitting dat Mehdi Nemmouche opgepakt was met een kalasjnikov die gewikkeld was in een laken waarop ISIS-leuzen stonden, met munitie, met een blauwe vest, een Nike-pet, Asics-schoenen, een laptop, een fototoestel, een revolver en een donker kostuum. Beide wapens waren, zo bleek, gebruikt bij de aanslag en op de kalasjnikov zat DNA van Nemmouche terwijl zijn vingerafdrukken op de revolver stonden. Op de blauwe jas, die gedragen was door de dader van de aanslag zaten niet alleen het DNA van Nemmouche maar ook kruitsporen. Een schoenspoor op de deur van het Joods Museum kwam dan weer overeen met de Calvin Klein-schoenen die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie.

Op de laptop waren dan weer een aantal opeisingsvideo’s aangetroffen en de stem van de man die daarin aan het woord kwam, komt volgens de jury overeen met de stem van Nemmouche. Zijn lengte en morfologie stemmen ook overeen met die van de dader van de aanslag, die te zien is op bewakingsbeelden van het Joods Museum, en met die van een man die een dag voor de aanslag het museum komt verkennen. Daarenboven is op de deur van het museum een DNA-spoor aangetroffen, waarvan het 109 maal waarschijnlijker is dat het van Nemmouche afkomstig is dan dat niet het geval is, en heeft een directe getuige van de aanslag Nemmouche herkend als de dader van de aanslag.

De these van de verdediging, dat Nemmouche het slachtoffer was geworden van een complot en een valstrik, werd door de jury volledig van tafel geveegd.

Over de veroordeling van Mehdi Nemmouche was er vooraf weinig twijfel: hij werd schuldig bevonden aan viervoudige terroristische moord en illegaal wapenbezit. Minder zekerheid was er over medebeschuldigde Nacer Bendrer. Die Fransman stond terecht omdat hij de wapens voor de aanslag zou geleverd hebben: een kalasjnikov en een revolver.

De dertigjarige Fransman Nacer Bendrer was mededader bij de aanslag op het Joods museum op 24 mei 2014. Dat heeft de Brusselse assisenjury donderdag geoordeeld.

Nacer Bendrer

Over de veroordeling van Mehdi Nemmouche was er vooraf weinig twijfel, maar minder zekerheid was er over medebeschuldigde Nacer Bendrer. Volgens de jury heeft Bendrer aan Nemmouche hulp geboden door hem de kalasjnikov en de revolver te bezorgen die gebruikt zijn bij de aanslag. “Zonder de hulp van Bendrer, namelijk het verschaffen van de wapens en de munitie, zou de aanslag niet plaatsgevonden kunnen hebben op de manier waarop die uiteindelijk plaatsvond”, zo luidde het.

Daarbovenop is er de zogenaamde “oorlogstelefonie” tussen beide beschuldigden in de lente van 2014. De jury verwees naar verdacht gebruik van verschillende sim-kaarten.

De jury verwees ook uitgebreid naar de treinreis die Bendrer maakte naar Brussel. Eerst zei hij daarover dat hij naar een garagist was geweest, maar dat bleek niet te kloppen. Dat Bendrer reisde naar iemand die hij vier jaar niet meer had gezien, “toont voldoende aan dat hij een zekere kennis had van de plannen van Mehdi Nemmouche”.

Bendrer was duidelijk aangeslagen door het verdict. Nadat zijn advocaten hem duidelijk gemaakt hadden dat hij als mededader veroordeeld wordt, zakte zijn hoofd voor de rest van de voorlezing van het arrest tussen zijn schouders en staarde hij enkel nog naar de grond.

Vier doden

Bij de aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014, vielen vier doden: Emanuel en Miriam Riva, een Israëlisch echtpaar, en museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.

Het federaal parket vervolgt Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer voor hun aandeel in die aanslag. Het openbaar ministerie had gevraagd Nemmouche schuldig te verklaren voor vier moorden met terroristisch karakter en illegaal wapenbezit. Bendrer moest volgens het openbaar ministerie schuldig verklaard worden als medeplichtige aan vier moorden met terroristisch karakter en illegaal wapenbezit. De verdediging van beide beschuldigden had voor hen de vrijspraak gevraagd.

LEES OOK. Mehdi Nemmouche grijpt laatste kans dan toch om te praten op proces over aanslag Joods Museum: “Ik ben in de val gelokt”