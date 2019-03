Misbruik in de Kerk: huiszoeking in aartsbisdom van San José

De politie van Costa Rica is donderdag binnengevallen bij het aartsbisdom en de kerkelijke rechtbank van San José, in het kader van een onderzoek naar misbruik van minderjarigen door priesters. Dat meldt het parket. De speurders waren op zoek naar documenten over twee priesters die in deze zaken worden genoemd, met de bedoeling “pertinente bewijzen te verzamelen in deze twee zaken, die in vooronderzoek zijn”.