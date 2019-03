Airbnb lijft hotelverhuursite HotelTonight in

Airbnb heeft last minute hotelverhuursite HotelTonight overgenomen. De internetmarktplaats voor slaapplaatsen bij particulieren breidt met de deal zijn aanbod van hotelkamers uit. Financiële details over de deal werden niet gemeld. Hoteltonight is naar schatting 465 miljoen dollar waard. Volgens Airbnb blijven de twee bedrijven voorlopig los van elkaar opereren. Wel zal er her en der een koppeling tussen het aanbod van Airbnb en HotelTonight komen.

HotelTonight heeft overeenkomsten met duizenden hotels in onder meer Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Australië. Via Airbnb is wereldwijd op meer dan 6 miljoen plekken te logeren. Vorig jaar verdubbelde Airbnb al het aanbod van zijn hotelkamers en bed & breakfast-locaties om daarmee meer aan de vraag van gebruikers te voldoen.

Airbnb werkt naar verluidt aan een beursnotering. De waardering van het bedrijf zou meer dan 31 miljard dollar bedragen.