Automobiliste die vluchtmisdrijf pleegde niet als enige schuldig volgens broers en zussen slachtoffer

Adinkerke - De raadkamer heeft Priscilla V. onder voorwaarden vrijgelaten. De broers en zussen van Samira Chebbah, de 44-jarige vrouw die zondagochtend overleed bij een tragisch ongeval in De Panne, zien haar nochtans als schuldige. De familie dient ook een klacht in tegen de uitbater van een café.

Samira Chebbah uit De Panne overleed zondagochtend nadat ze in de Duinkerkelaan ten val kwam met haar scooter en aangereden werd door Priscilla V. Voorlopig is het nog onduidelijk of het slachtoffer al overleden was na de val, of de aanrijding met vluchtmisdrijf de doodsoorzaak is. De drie zussen en twee broers van het slachtoffer zochten de voorbije dagen naar antwoorden.

Vrijdagochtend is Priscilla alvast onder voorwaarden vrijgelaten door de raadkamer maar het onderzoek gaat uiteraard verder.

“Samira en de aanrijdster hebben diezelfde nacht verschillende keren ruzie gehad in de Fisher’s Inn, een bar in De Panne. Ze zijn er op hetzelfde moment vertrokken. Wij denken dat de aanrijdster Samira achtervolgd heeft en haar expres heeft aangereden. Het kan toch niet dat je een scooter wel ziet liggen en een persoon niet. Dat de aanrijdster dan nog doorgereden is, kan helemaal niet”, zeggen zussen Fatima en Algilla.

Advocaat Philippe Versyp is daar duidelijk over. “Daar is helemaal niets van aan. Er is een getuige die de val van de bromfietsster gehoord heeft en naar buiten keek. Pas drie minuten later is de aanrijding gezien door de getuige. Dus van een achtervolging is geen sprake.”

Ook over een hoopoplopende ruzie in het café waar beide vrouwen die avond doorbrachten, is volgens de advocaat geen sprake.

Nooit zonder helm

De familie ging begin deze week ook op zoek naar de helm die hun zus normaal gezien draagt. Die bleek zondagochtend nog in het café te liggen. “Samira rijdt nooit zonder helm. Is ze door de ruzie plots toch zonder vertrokken? We hopen dat we de waarheid te weten zullen komen.”

De broers en zussen van Samira vinden dat ook de uitbater van het café in de Nieuwpoortlaan verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is. De familie dient tegen hem klacht in bij de politie. “Volgens getuigen heeft hij die avond te veel alcohol geschonken aan de aanrijdster”, aldus de familie. Het gerecht gaat de verklaringen van de familie van Samira onderzoeken. “Wij nemen akte van die verklaringen en zullen de informatie overmaken aan de onderzoeksrechter, die het nodige zal doen”, zegt Filiep Jodts van het Veurnse parket.

Wij probeerden de uitbater van de horecazaak in De Panne te contacteren, maar tot nu toe is dat niet gelukt.

De familie van Samira had gistermiddag het lichaam nog niet gezien. De lijkschouwing moeten meer duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is. Een exacte datum voor de begrafenis is er nog niet. Vandaag komt Priscilla V. voor de raadkamer. Daar wordt beslist of de 32-jarige uitbaatster van een horecazaak in De Panne nog langer vastgehouden wordt. De cafébaas konden we niet bereiken voor commentaar.