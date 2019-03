Limburger die na Tinderdate ontvoerd werd in Colombia, krijgt spaargeld dan toch terug

Maaseik - Drie weken nadat Maaseikenaar Ruben Vanhees (33) in Medellin uit de handen van een Colombiaanse bende kon ontsnappen, heeft de Limburger goed nieuws gekregen van zijn Belgische bank. De 23.000 euro die hij moest overschrijven naar de rekening van de bende, is er gelukkig nooit terechtgekomen. De bank kon zijn rekeningen bevriezen nog voordat de overschrijvingen uitgevoerd werden, meldt Het Laatste Nieuws.

Dinsdag 12 februari werd Maaseikenaar Ruben Vanhees in Medellin ontvoerd door Colombiaanse gangsters die hem in de val hadden gelokt via de datingapp Tinder. Zijn date zat mee in het complot, waarna de Limburger drie dagen lang werd vastgehouden, afgeperst en gedrogeerd. Ruben moest een groot deel van zijn spaargeld naar de rekening van een van de gangsters overschrijven. Na drie dagen slaagde de Maaseikenaar erin om te ontsnappen.

Terwijl Ruben er alles aan doet om de daders te identificeren, heeft hij intussen ook goed nieuws gekregen van zijn bank. Die heeft zijn rekeningen kunnen bevriezen nog voordat de geldtransfers werden doorgevoerd, meldt Het Laatste Nieuws. De politie zou de daders ook op het spoor zijn. Eens gearresteerd, zal Ruben opnieuw naar Colombia afreizen om hen aan te duiden in een line-up.