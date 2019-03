Dreigt een Europese schorsing voor De Bruyne en Kompany? UEFA opent onderzoek in het kader van Financial Fair Play

De Europese voetbalfederatie UEFA is een onderzoek geopend naar het financiële reilen en zeilen van Manchester City, de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. Inzet van het onderzoek zijn malversaties bij de sponsors van de Britse topclub.

“De onderzoekskamer die de financiële handel van de clubs controleert, heeft vandaag officieel een onderzoek geopend tegen Manchester City voor eventuele overtredingen tegen de regels van de Financial Fair Play”, aldus de UEFA. “Het onderzoek richt zich naar meerdere schendingen die recent door diverse media publiek zijn gemaakt.”

Het gaat hier over documenten die werden verspreid in het kader van Football Leaks. In november van vorig jaar meldden meerdere media dat City de regels van de FFP had omzeild. Zo heeft de eigenaar van City, sjeik Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten, bepaalde bedrijven uit de Emiraten gefinancierd om met dat geld zijn club te sponsoren. En die praktijk is niet toegestaan.

Manchester City reageerde met een bericht dat het het onderzoek toejuicht om zo een einde te stellen aan de geruchten die de club achtervolgen en die het gevolg zijn van het buiten hun context publiceren van mails, mails die volgens de Engelsen op illegale wijze zijn onderschept. “De beschuldigingen van financiële malversaties zijn volkomen fout. De gepubliceerde rekeningen zijn compleet en wijzen op een volledig legale toepassing van de regels.”

Een eventuele veroordeling zou kunnen leiden tot een Europese schorsing voor de club van beide Rode Duivels.