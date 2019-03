Stelling van ziekenhuis stort in door rukwind: als bij wonder geen gewonden

Een stelling die rond een drukbezocht ziekenhuis in Londen staat opgesteld, is donderdag ingestort door de hevige wind die dat stad teistert. Volgens getuigen klonk er oorverdovend geschreeuw toen de stelling naar beneden viel, maar als bij wonder vielen er geen gewonden. Het ziekenhuis verklaarde dat de dienstverlening niet in het gedrang komt door het incident, maar dat het transport naar en van het ziekenhuis is verstoord. “Houd er rekening mee dat het langer duurt om naar hier te reizen”, klinkt het nog.