Arsenal met de billen bloot in Frankrijk, Genk-killer houdt nu ook Sevilla in bedwang

In de Europa League staan vanavond de heenwedstrijden van de achtste finales op het programma. Arsenal ging verrassend zwaar onderuit op het veld van het Franse Rennes (3-1), Genk-killer Slavia Praag ging nu ook simpelweg gelijkspelen op het veld van Sevilla (2-2). Napoli en Chelsea spelen later op de avond.

De avond begon nochtans goed voor de Gunners die na vier minuten al op voorsprong kwamen dankzij Iwobi. Het keerpunt bevond zich kort voor de pauze. Sokratis pakte zijn tweede geel en Bourgeaud trapte de vrije trap in de rebound staalhard tegen de touwen. Het begin van een heuse calvarietocht voor de Gunners. Rennes drukte de Engelsen weg, Monreal scoorde een lullige owngoal en in de slotfase zorgde Sarr met een perfect uitgevoerde counter nog voor de 3-1. Dat wordt een lastige terugmatch voor het Londense topteam.

Eerste poging in de muur? Dan proberen we het gewoon nog een keer, dachten ze bij @staderennais! 💣💥 pic.twitter.com/ihiQPWCPw0 — Play Sports (@playsports) March 7, 2019

In Sevilla-Slavia Praag viel alles voor de pauze te beleven. De Tsjechen schakelden in de vorige ronde nog Racing Genk uit maar liepen nu in de eerste minuut al tegen een gasbek: Ben Yedder duwde de 1-0 tegen de touwen. Maar de Tsjechen lieten zich niet van de wijs brengen en scoorden al vrij snel de gelijkmaker via Miroslav Stoch. Drie minuten later had El Haddadi de thuisploeg alweer op voorsprong gebracht maar nog voor de pauze hing Kral de bordjes alweer gelijk. Na de pauze beperkten de Tsjechen zich vooral tot verdedigen, niet zonder succes.