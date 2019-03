2 maanden in het Congres, al 2 keer teruggefloten: wie is Ilhan Omar, de Democrate die haar partij verdeelt met haar aanhoudende kritiek op Israël

Amper 60 dagen zit ze in het Congres, en al voor de tweede keer werd ze teruggefloten door haar eigen partij, de Democraten. Dé vraag: staat de kritiek van de Somalisch-Amerikaanse Ilhan Omar (37) op wie Israël steunt, gelijk aan antisemitisme? Aan Democratisch leider Nancy Pelosi om de rangen te sluiten.

De Democraten in het Amerikaanse Huis stemden gisteren voor een resolutie die antisemitisme en alle andere vormen van racisme en onverdraagzaamheid veroordeelt. Dat is opmerkelijk, want hoewel nergens ...