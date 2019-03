Steven (13) zit vier maanden thuis omdat school zijn beperking niet langer aankan: “Minister dumpt kinderen in gewoon onderwijs”

“Voor mijn zoon lijkt het alsof hij nergens welkom is”, zegt mama Véronique. De dertien­jarige Steven heeft een complexe ontwikkelingsstoornis en ging dit schooljaar voor het eerst naar een gewone school. Tot de directie besloot dat de situatie niet langer houdbaar was. Sinds begin februari zit de jongen thuis en dat blijft zo tot het einde van het schooljaar. “We zitten met een minister die kinderen dumpt in het gewoon onderwijs zonder de nodige hulp”, zegt directrice Sigrid Sadones.

“Toen hij klein was, duwde hij me weg wanneer ik hem een knuffel wilde geven. Tegelijkertijd voelde ik dat hij er een enorme nood aan had. Hij wist gewoon niet met die emotie om te gaan. Vandaag ...