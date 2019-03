Vlaamse Silke wacht net als duizenden landgenoten bang het resultaat van de Brexit af: “Ik heb veel meer sympathie gekregen voor vluchtelingen”

Veel Belgen die over het Kanaal wonen, wachten bang het resultaat van de Brexit af. Zelfs wie getrouwd is met een Brit(se) is onzeker over zijn of haar toekomst. “Zolang er geen deal is, zal dat zo blijven. We zijn die onzekerheid beu”, zegt Silke Devlieghere (27). De West-Vlaamse uit Oudenburg geeft in Londen al enkele jaren les Nederlands en zag de voorbije maanden al expats en leerlingen vertrekken wegens de Brexit. En ook in de familie zorgt die voor spanningen.