Theatermaker kruipt voor gewaagde monoloog in de huid van Roger Vangheluwe: “Ik probeer in het hoofd van de bisschop te kijken”

“Ik ben op de Danneels-tapes gebotst en enorm geschrokken. Dat overstijgt fictie.” De Leuvense theatermaker Kwinten Van Heden kreeg een roeping: een stuk maken over Roger Vangheluwe. Als acteur kruipt hij in de huid van de gevallen bisschop, kardinaal Danneels én een slachtoffer van seksueel misbruik. Al werd zijn stuk ook al uit een Gents theaterhuis verbannen.

Roger Vangheluwe spelen, dat is niet gemakkelijk. Zegt Kwinten Van Heden, die bekendheid verwierf door zijn rol als Stijn in Thuis. Met zijn theatermonoloog CruX wil hij nu misbruik in de katholieke kerk ...