Na 25 jaar eindelijk erkenning voor Vlaamse kunstenaar: China spuwt “plagiaatchinees” uit

Links: kunstenaar Christian Silvain bij een van zijn werken. Rechts: een werk van de Chinees Ye Yongqing. Let vooral op het figuurtje in beide werken. Foto: Peter Malaise/*

Kluisbergen - Kunstenaar Christian Silvain (68) haalt zijn gram. Sinds hij bekendmaakte dat zijn werk wordt gepikt door een “plagiaatchinees” wordt die laatste in eigen land uitgespuwd. Het grootste museum van Shanghai gooide hem buiten en wil nu de Vlaming tentoonstellen.

Zijn telefoon en e-mail staan niet meer stil. “Het is ongelofelijk”, zegt Christian Silvain uit Kluisbergen. “Ik word overstelpt met reacties. Maar het is natuurlijk goed dat het plagiaat nu eindelijk tot in China is doorgedrongen.”

Een maand geleden deed Silvain in onze krant zijn beklag dat hij lijdzaam moest toekijken hoe Ye Yongqing al jaren zonder schroom zijn werk kopieert en voor gigantische bedragen verkoopt. “Hij veilt een werk voor 131.000 euro, terwijl mijn orgineel op 15.000 euro wordt geschat.”

”Vernedering”

Het plagiaat is ondertussen tot in China doorgedrongen. Een journalist pikte het nieuws op en sindsdien staat de Chinese kunstwereld op zijn kop. Staatskrant China Daily berekende dat Ye’s “kunst” al bijna vijftien miljoen dollar heeft opgebracht. “Hij heeft de volledige Chinese moderne kunst vernederd”, zei kunstcriticus Jia Fangzhou misnoegd. Bill Gates en mediamagnaat Rupert Murdoch waren klant van de “plagiaatchinees”. Het grootste museum van Shanghai had drie werken van hem hangen. Dat besliste onmiddellijk die buiten te gooien en het nam intussen contact op met Christian Silvain om drie van zijn werken te mogen tentoonstellen. “Tot nu toe zijn er vier musea die mijn werk willen steunen. Het gaat mij niet om het geld, maar om de eer. Die is nu hersteld. Maar goed ook, want die man heeft mij 25 jaar gekopieerd.”

De kunstenaar wordt bijgestaan door Liu Yue, een Chinese die in Brussel woont. “Ik probeer Christian te helpen met vertalen en als hij eventueel verdere stappen wil zetten. In China zijn er ook veel studenten die eisen dat Ye Yongqing zijn titel als professor verliest.”