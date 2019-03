Advocaat van Mehdi Nemmouche: “Ik blijf erbij dat de juryleden eerlijke mensen zijn”

“Ik heb steeds gezegd dat de jury bestond uit eerlijke mensen en daar blijf ik ook nu bij.” Dat heeft meester Sébastien Courtoy donderdagavond gezegd nadat de jury van het Brusselse assisenhof zijn cliënt Mehdi Nemmouche schuldig had verklaard aan viervoudige moord met een terroristisch karakter.

Courtoy had de vrijspraak gepleit en was duidelijk aangeslagen door het verdict. “Er zijn punten in het verdict waarmee we het grondig oneens zijn, maar het blijf een jury van eerlijke mensen”, benadrukte hij meermaals.

Op de vraag of hij vreesde dat zijn cliënt veroordeeld zou worden tot een levenslange gevangenisstraf, antwoordde de advocaat niet. “Die beslissing ligt in handen van de jury”, klonk het.

Net zomin zei de advocaat wat hij zou aanbrengen als verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt, tijdens de debatten over de strafmaat aanstaande maandag. Wel gaf hij al aan dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet in cassatie zou gaan tegen de veroordeling van zijn cliënt. “Cassatie is het wapen van de zwakken”, zei meester Courtoy.

Wat de reactie van Mehdi Nemmouche was op het arrest, wilde Courtoy niet kwijt. “Dat is tussen mijn cliënt, mijzelf en de andere advocaten. Maar Mehdi Nemmouche is iemand die tegen een harde klap kan.”

Voorzitter museum toont “bewondering voor gerechtelijk systeem”

Philippe Blondin, de voorzitter van het Joods Museum, vindt dat het gerecht goed gewerkt heeft. “Ik heb een grote bewondering voor ons gerechtelijk systeem”, zei hij na de veroordeling van Nemmouche en Bendrer.

Blondin loofde het werk van de speurders in het onderzoek. “Ik ben heel tevreden over de kwaliteit van de onderzoeksrechters, die het onderzoek à charge en à décharge hebben gevoerd. Ik vind ook dat de experts opmerkelijk professioneel werk hebben geleverd. En de getuigen waren zo moedig om meneer Nemmouche wel degelijk als de moordenaar aan te wijzen.”

“Ik moet zeggen dat ik een grote bewondering heb voor ons gerechtelijk systeem. Het werd aangevallen door een schurk, die het hele systeem met hooghartigheid en minachting heeft behandeld”, besluit Blondin.

CCOJB reageert tevreden op schuldigverklaringen

Het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) reageert tevreden op de schuldigverklaring van beide beschuldigden op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum van België. “Gerechtigheid is geschied”, zegt Yohan Benizri, voorzitter van het CCOJB. “Wij zijn in dit proces tussengekomen omdat de Joodse gemeenschap in zijn geheel geleden heeft onder de gevolgen van deze antisemitische aanslag en omdat ze rechtkruipt via de democratische instellingen.”

“We nemen akte van de schuldigverklaring van de dader en de mededader van de terroristische en antisemitische aanslag die ons land in 2014 getroffen heeft”, zegt de voorzitter. “Laat de naam van deze antisemitische terrorist weggeveegd worden en laten we alleen de weerbaarheid van onze democratische instellingen, van de Joodse gemeenschap en van de Belgische bevolking onthouden. Advocaten die ik, omwille van mijn opvoeding, niet nader zal kwalificeren, hebben geprobeerd onze democratie aan het wankelen te brengen door walgelijke theorieën te verkondigen. Ik kan dat alleen betreuren en veroordelen. Diezelfde advocaten zullen onze justitie blijven bekritiseren omdat ze een zware nederlaag hebben geleden, maar dat mag ons niet verhinderen met overtuiging te blijven strijden voor onze waarden.”

Het CCOJB uit zijn dank aan meester Michèle Hirsch en haar medewerkers, die op het proces de belangen van het CCOJB waarnamen. “Het is mede dankzij hen dat er een duidelijk verband is gelegd tussen de dader en Syrië, en tussen de dader en de aanslagen van IS die zoveel bloedvergieten hebben veroorzaakt in Europa, nadat ze de Joodse gemeenschap hadden geraakt.”

Unia onderstreept louterende impact proces op samenleving

Ook Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, heeft donderdagavond gereageerd op de uitspraak van het Brusselse assisenhof in het proces over de aanslag op het Joods Museum van België.

In zijn reactie onderlijnt Unia het goede verloop van het proces en de louterende impact ervan op de samenleving. “De terroristen kozen niet toevallig het museum als doelwit”, zegt directeur Els Keytsman. “Dit was jodenhaat en dat zegt nu ook de jury. Wanneer terroristen zich richten op joden of symbolische plaatsen van het jodendom is dit een directe aanval op onze hele samenleving en is het vaak een voorbode voor nieuwe aanslagen. We denken dan ook aan de aanslag van Mohammed Merah op een joodse school in Toulouse in 2012.”

Het arrest stelt immers dat Medhi Nemmouche en Nacer Bendrer “vastbesloten waren om de Belgische bevolking in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder te schaden en ernstige schade toe te brengen aan de Belgische staat”, aldus nog Unia

“Door burgerlijke partij te zijn naast de slachtoffers wilden we ervoor zorgen dat de samenzweringstheorieën het verwerpelijk motief antisemitisme niet overschaduwden”, besluit de directeur.