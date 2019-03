Ex-keurder beschuldigt ­ “zonnepanelenkoning” Patrick Decuyper van chantage: “Attesten vervalst voor voetbalcarrière zoon”

Heeft Patrick Decuyper van zonnepanelenbedrijf Enfinity een keurder gechanteerd om via valse attesten extra subsidies op te strijken? Ex-keurder Patrick V.R. beweert dat Decuyper anders de voetbalcarrière van zijn zoon zou kelderen. Die zoon, die destijds bij derdeklasser KSK Ronse speelde – waarvan Decuyper nu voorzitter is – transfereerde na de vervalsing van de attesten alvast naar tweedeklasser Eendracht Aalst. “Patrick had daar echter niets mee te maken”, zeggen drie betrokkenen van toen.

Enfinity is een van de twaalf verdachten die vervolgd worden voor fraude met groenestroomcertificaten. Het West-Vlaamse bedrijf was een decennium geleden marktleider in het plaatsen van zonnepanelen op daken, toen duchtig met subsidies werd gestrooid.

Volgens het Brusselse gerecht werden er, toen de subsidies werden teruggeschroefd, op grote schaal keuringsattesten vervalst. Zo kon onder meer Enfinity gunstige leasecontracten losweken bij Belfius en ING, en de groenestroomcertificaten terugbetaald krijgen.

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling boog zich gisteren over de doorverwijzing van de twaalf verdachten naar een strafrechter. De beslissing daarover valt eerstdaags. Een van die twaalf is Enfinity-oprichter Patrick Decuyper, tevens gewezen voetbal-CEO van Zulte Waregem en Royal Antwerp FC. Ook een gewezen keurder van Technisch Bureau Verbrugghen (BTV), Patrick V.R., staat terecht. Hij werd in januari 2015 ontslagen nadat hij toegaf dat hij meerdere keuringsattesten “antidateerde”. Waar één groenestroomcertificaat in 2010 nog 350 euro per duizend kWH waard was, was dat in 2011 “maar” 330 euro meer.

Aangepast met Tipp-Ex

“We zijn om de tuin geleid door die ex-werknemer”, zegt Yves Lemense, topman van BTV. Hij geeft toe dat de keuringsverslagen vervalst werden door één man en is misnoegd dat zijn bedrijf ook vervolgd wordt. “Wij hebben 330 keurders op de baan. Helaas konden we niet uitsluiten dat er één gecorrumpeerd werd.”

Patrick V.R. geeft toe dat hij “tijdens zijn verlof bij BTV” valsspeelde “om privéredenen”. Dat blijkt uit de conclusies van advocaten die deze krant kon inkijken. Via zijn privé-e-mail stond hij in nauw contact met een naaste medewerker van Decuyper. Met Tipp-Ex paste hij de data van zijn attesten aan bij de “keuring” van Enfinity-zonnepanelen op de daken van drie industriële vestigingen. Zo werd 24/01/2011 telkens veranderd in 31/12/2010.

De totale aangetoonde fraude met groenestroomcertificaten in Vlaanderen loopt volgens het gerecht in de vele miljoenen. De ex-keurder verklaart dat Decuyper – beiden zijn afkomstig uit Ronse – hem telefonisch chanteerde. “Zo voelde het aan. Ik moest die attesten wel vervalsen of de voetbalcarrière van mijn zoon zou kelderen.”

Van Ronse naar Eendracht Aalst

In een later gesprek zou de keurder aan Decuyper gevraagd hebben wat voor compensatie zijn medewerking zou opleveren. Het gerecht ging niet op zoek naar die mogelijke compensatie. Maar de zomer na het vervalsen van de attesten kon de zoon van Patrick een mooie transfer maken van derdeklasser Ronse naar tweedeklasser Eendracht Aalst. Louter toeval? Of heeft Decuyper, huidig voorzitter van voetbalclub Ronse, daar een hand in gehad? Niemand die het zich nog herinnert. Een van de andere verdachten in het dossier, die de twee personen goed kent, zegt dat als weinig waarschijnlijk te beschouwen. Ook de oud-voorzitter van Ronse herinnert zich geen invloed van Decuyper bij de transfer. “Alles lijkt mij toen correct verlopen.”

Via zijn advocaat Dirk Dewandeleer ontkent Decuyper elke suggestie over die transfer en weerlegt hij alle aantijgingen van de keurder aan zijn adres. Aan de strafrechter om te oordelen.