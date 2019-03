Marouane Fellaini stopt na twaalf jaar als Rode Duivel, goed voor 87 interlands en achttien goals

Marouane Fellaini (31) stopt als Rode Duivel. Dat heeft de speler zonet bekendgemaakt via zijn eigen Instagram-account. De middenvelder klokt af op 87 interlands en achttien doelpunten en was op twee WK’s aanwezig.

In een uitgebreid bericht op Instagram nam speler van het Chinese Shandong Luneng Taishan afscheid van de Rode Duivels. “Na twaalf jaar België te hebben vertegenwoordigd op het hoogste niveau, heb ik besloten om afscheid te nemen van de Rode Duivels. Het is geen makkelijke beslissing geweest maar ik voel dat de tijd rijp is om een stap opzij te zetten en een nieuwe generatie de kans te geven om deze succesvolle periode van het Belgische voetbal verder te zetten. Het was een eer mijn land 87 keer te vertegenwoordigen en twee keer op een WK en één keer op een EK. Ik onthoud talrijke schitterende herinneringen sinds mijn debuut in 2007 tot het WK vorig jaar in Rusland. Ik ben dan ook enorm trots dat België de huidige nummer één is op de FIFA-ranking. Ik wil iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van mijn carrière als international, in het bijzonder mijn ploeggenoten waarvan velen vrienden voor het leven zullen blijven, evenals de coaches met wie ik heb gewerkt. Ik wil ook alle Belgische fans bedanken die met ons meegereisd zijn om ons overal te steunen. Ik wens de bondscoach en het team het allerbeste toe voor de EK-kwalificaties. Dank u, België.”

Fellaine debuteerde in 2006 onder trainer Johan Boskamp in het eerste elftal van Standard. Met Standard veroverde hij één landstitel. In de zomer van 2008 verhuisde hij naar Everton voor een bedrag van 18,5 miljoen euro. De middenvelder met het kenmerkende afrokapsel - The Perminator - scoorde voor The Toffees in totaal 25 doelpunten in 141 wedstrijden. Het leverde hem heel wat lof en een transfer naar Manchester United op, in het spoor van zijn coach David Moyes en voor het zachte bedrag van 30 miljoen euro. Moyes hield het niet lang uit bij United, Fellaini wel. De middenvelder werd vaak als een onvoldoende beschouwd maar ondanks alle kritieken bleef hij voor United een speler van goudwaarde die het tot 119 zou schoppen, goed voor twaalf doelpunten, de ene al belangrijker dan de andere.

Zijn laatste en uiteraard belangrijke treffer bij de Rode Duivels. Foto: AFP

Uiteraard brachten al die prestaties Fellaini in de kern van de Rode Duivels. Hij speelde op 7 februari 2007 zijn eerste interland onder coach René Vandereycken. België verloor die wedstrijd met 0-2 van Tsjechië, de toenmalige Standard-middenvelder maakte de negentig minuten vol. Fellaini trok nog wel met de nationale beloften naar de Olympische Spelen in Beijing (2008) maar groeide al even snel uit tot een gerespecteerd speler onder de verschillende coaches. Niet altijd als basisspeler, wel vaak als breekijzer. Zo scoorde hij op het WK in Brazilië als invaller de gelijkmaker tegen Algerije. Op het afgelopen WK in Brazilië deed hij hetzelfde kunstje over tegen Japan. De verloren halve finale tegen Frankrijk betekende het laatste optreden als Rode Duivel van de krachtige middenvelder.