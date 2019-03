Vlaams gezin laat zich verrassen door opkomend tij: 45-jarige moeder overleden, dochtertje van 8 gereanimeerd

Vilvoorde - Een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde is donderdagmiddag overleden nadat ze met haar gezin vast was komen te zitten op een zandbank in het Nederlandse Renesse. Dat meldt de lokale politie. De vrouw, haar 17-jarige zoon en 8-jarige dochter en een vrouw van 23 uit Renesse zelf lieten zich verrassen door het opkomende tij. Het meisje van 8 moest worden gereanimeerd.

Rond 13.30 uur kwamen de vier personen met hun drie honden vast te zitten op de zandbank voor het Verklikkerstrand in de Nederlandse badplaats. Er werd eerst geen groot alarm geslagen, maar later bleek dat de situatie ernstiger was dan gedacht. De brandweer, minstens zes ambulances, twee traumahelikopters en een reddingsboot werden opgeroepen.

De vrouw uit Renesse en de twee kinderen werden eerst gered. Toen bleek dat de 45-jarige moeder van de jongen en het meisje nog vermist was, werd een nieuwe zoekactie op poten gezet. Ze werd snel gevonden, maar was er erg aan toe. Zowel de moeder als haar 8-jarige dochter moesten worden gereanimeerd.

De Nederlandse vrouw en de 17-jarige jongen werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de moeder en haar dochter werden per traumahelikopter vervoerd. De moeder overleed later op de dag in het ziekenhuis. Over de toestand van de andere slachtoffers is voorlopig niets bekend.

Bij de reddingsactie werden ook de drie honden uit het water gehaald. Eén dier overleed ter plaatse, de twee andere werden naar een dierenasiel gebracht.