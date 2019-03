Een opmerkelijk tafereel donderdagavond in het Antwerpse Sportpaleis. Tijdens het concert van de Britse band ‘Florence and the machine’ vroeg frontvrouw Florence Welch plots alle aandacht voor Kristof, die een bijzondere vraag wilde stellen aan zijn vriendin Natasha. De twee leerden elkaar kennen op een concert van de groep en dus legde Welch haar optreden met plezier even stil.