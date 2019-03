Bijsturingen M-decreet laten zich voelen: 1.600 leerlingen terug naar buitengewoon onderwijs

Dit schooljaar hebben al 1.613 leerlingen de overstap gemaakt van het gewoon naar het buitengewoon ­onderwijs. Het gaat om een voor­lopig cijfer, geteld tussen 1 oktober en 1 februari. Het jaar daarvoor ging het om 1.536 kinderen en in 2016-2017 slechts 1.270.

De toename lijkt al een ­gevolg van de bijsturingen aan het M-decreet, dat meer kinderen met een beperking in een gewone school wil. Maar omdat de juiste ­ondersteuning daar vaak ontbreekt, kwam er zware kritiek. “De minister dumpt kinderen in het gewoon ­onderwijs zonder de juiste ondersteuning”, zegt een ­directrice. Haar school kon de 13-jarige Steven niet langer aan. Het gevolg is dat de jongen momenteel nergens meer naar school kan.

“De overstap gebeurt omdat blijkt dat het buitengewoon onderwijs voor die leerlingen de beste kansen biedt”, reageert onderwijsminister Crevits (CD&V).

Volgens de voorstanders van verregaand inclusief onderwijs moet er net veel meer geld in het gewoon onderwijs worden gepompt.