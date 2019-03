Mertens rolt met Napoli vlot over Salzburg, Chelsea wint zonder Hazard van Dynamo Kiev in Europa League

Napoli heeft donderdag zijn heenwedstrijd tegen RB Salzburg in de achtste finales van de Europa League met 3-0 gewonnen. De Oostenrijkers waren in de zestiende finales nog te sterk voor Club Brugge. Rode Duivel Dries Mertens was goed voor een assist. Chelsea, met Eden Hazard op de bank, klopte Dynamo Kiev eveneens met 3-0.

Al na tien minuten bediende Dries Mertens met een steekpasje dwars door het centrum Arkadiusz Milik, en die kon eenvoudig de 1-0 in doel schuiven. Fabian Ruiz (18’) had maar acht minuten nodig om uit te breiden tot 2-0, Jerome Junior Onguene maakte er met een owngoal in de tweede helft 3-0 van. Mertens mocht achttien minuten voor affluiten gaan rusten en werd vervangen door Lorenzo Insigne.

Voor Chelsea is de Europa League geen topprioriteit, en coach Sarri trad aan met een mix van vaste waarden en wisselspelers. Hazard mocht op de bank plaatsnemen, maar ook zonder hem kon er gewonnen worden. Pedro bracht de Londenaren na zeventien minuten en op aangeven van Giroud op voorsprong, Willian (65’) verdubbelde de bonus middenin de tweede helft. Helemaal in het slot maakte de ingevallen Callum Hudson-Odoi (90.) er nog 3-0 van. De terugwedstrijd wordt voor Chelsea, net als voor Napoli, wellicht een formaliteit.

Valencia heeft de kwalificatie nog niet op zak, want het moest een tegengoal slikken tegen het Russische Krasnodar en won thuis bescheiden met 2-1. Alle terugwedstrijden worden donderdag 14 maart afgewerkt. (belga)