Chef voetbal Ludo Vandewalle wuift omstreden Rode Duivel Marouane Fellaini met pijn in het hart uit: “We gaan hem missen”

Hij is de eerste Rode Duivel van de Gouden Generatie die ermee stopt. Radja Nainggolan en Steven Defour gingen hem voor, maar zij hebben lang niet hun stempel gedrukt als Marouane Fellaini. De Duivels en ook wij gaan hem missen. De waarde van de bijna 31-jarige middenvelder voor de nationale ploeg was enorm. Hoewel niet iedereen dat altijd zo zag.

We weten het wel. Het is soms geen gezicht als je hem ziet lopen. Als hij zich in een combinatie laat betrekken, heb je ook altijd het gevoel dat er iets onheilspellends zal gebeuren. En toch was de middenvelder ...