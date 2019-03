Ryota Morioka bloeit weer open bij Charleroi en is hard voor Anderlecht en ex-coach: “Hein maakte van mij een robot”

Ryota Morioka (27) is een bedeesde gast. Al komt dat vooral door zijn nog te beperkte Engels. Maar bezoek hem samen met een Japanse tolk en de spelverdeler zegt wél wat er op zijn lever ligt. Zeker nu hij weer goed voetbalt bij Charleroi, blikt Morioka met wrevel terug op zijn passage bij Anderlecht. “Bij Hein waren al mijn bewegingen voorgeprogrammeerd.”

Konichiwa. Ryota Morioka is verrast als hij van de tolk een boek krijgt over de cultuurverschillen tussen België en Japan. Hij lacht. “Maar ik ben hier al ingeburgerd, hoor. Charleroi is één grote familie ...